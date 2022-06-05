الاتحاد الوطني يرد على اردوغان: لاتعيد أمجاد العثمانيين على حساب العراق

2022/06/05 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس التركي اردوغان بشأن استمرار العمليات العسكرية في العراق وسوريا.

وقال عضو الحزب غازي كاكائي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الرئيس التركي يحاول اعادة الثقة بحزب العدالة والتنمية لجماهيره والشعب التركي من خلال الشعارات التي يطلقها والاعتداء على الدول المجاورة لتركيا".

وأضاف، أن "اردوغان لديه مشروع إعادة امجاد الدولة العثمانية، مشيرا الى، ان "هذا المشروع يجب ان لا يكون ذلك على حساب العراق والمنطقة".

وطالب الحكومة العراقية بان "تعي لما تخطط له تركيا والرئيس التركي الحالي وان تعمل على ايجاد حل سريع لهذا الخطر حيث ان الحكومة لديها خيارات كثيرة لايقاف العدوان التركي".

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