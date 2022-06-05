ساديو ماني يفاجئ ليفربول بتصريحات جديدة.. “كنت أمزح”

2022/06/05 | 12:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع النجم السنغالي ساديو ماني، عن تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل بين جماهير ليفربول، مؤكدا أنه كان “يمزح”.وقبل أيام في مؤتمر صحفي لمنتخب السنغال، طرح على ماني رغبة “الجمهور السنغالي” منه بالرحيل عن ليفربول الإنكليزي والانتقال لناد آخر، فجاء رده مفاجئا.وبعد سؤال حول مستقبله الكروي، قال ساديو ماني: ” 60 إلى […]

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“كنت أمزح” أولاً على ايرث نيوز.

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