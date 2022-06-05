مصدر يكشف كواليس وفاة حيدر عبد الرزاق

2022/06/05 | 12:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر نقرب من الراحل حيدر عبد الرزاق، عن كواليس وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر غبد الرزاق.وقال المصدر لـ”ايرث نيوز” إن “عبد الرزاق كان لديه ملعب كرة قدم خماسي، لكنه وضع شخصاً يدير الملعب وهذا الشخص لديه مشكلات مع أهالي المنطقة”.وبين أن “عبد الرزاق أراد أن يحتوي الموضوع، حيث طالب الشخص […]

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