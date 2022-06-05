إدارة الطلبة تعترض على الأخطاء التحكيمية بمباراة نفط ميسان

2022/06/05 | 12:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأبدى المنسِّق الإعلامي لنادي الطلبة أحمد الحكيم امتعاض إدارة نادي الطلبة على الأخطاء التحكيمية التي حدثت خلال لقاء الفريق مع فريق نفط ميسان في الجولة الـ (34) من دوري الكرة الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.وقال الحكيم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأحد ، إن "الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة ستسلِّم اليوم كتاباً الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي وقعت في المباراة والأخطاء التحكيمية الواضحة التي ارتكبها الطاقم التحكيمي".واضاف الحكيم، أن " اعتراض إدارة الطلبة جاءت لعدم احتساب الحكم لهدف صحيح بالإضافة الى عدم احتسابه ركلة الجزاء بالإضافة الى ايقاف خمس هجمات خطرة بداعي التسلل غير الصحيح".وبين الحكيم، أنه " سيتم أيضاً تقديم اعتراض للجنة المسابقات في اتحاد الكرة بسبب اختيار توقيت غير مناسب لـ ( 3 ) مباريات للطلبة وهو الساعة الرابعة عصراً ما أدى الى عدم حضور جماهير الأنيق بسبب مواعيد المباريات ".

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