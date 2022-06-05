فنان أفريقي يبني طريقًا حقيقيًا من الطوب الأصفر بدون أي حجارة

2022/06/05 | 12:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتشكل في غانا "طريق الطوب الأصفر" حقيقي، لكنه يشترك في عامل واحد على الأقل مع المسار الخيالي برواية الأطفال الشهيرة "ساحر أوز العجيب"، والذي يحمل الاسم ذاته.

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