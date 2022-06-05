الاعلان عن شراء خمس رحلات للمركبة الفضائية “دراغون”

2022/06/05 | 12:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن موقع SpaceNews المختص بشؤون الفضاء، أن ناسا اشترت من شركة سبيس إكس خمس رحلات للمركبة الفضائية Crew Dragon لنقل روادها إلى المحطة الفضائية الدولية.ويشير الموقع، إلى أن هذه العملية تعطي لشركة بوينغ الفرصة للعمل بهدوء وعدم الإسراع في إعداد المركبة ستارلاينر الفضائية، التي من المنتظر أن تقوم بأول رحلة […]

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