ارتفاع حصيلة وفيات الحمى النزفية في ذي قار

2022/06/05 | 12:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار، اليوم الاحد، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 12 جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية منذ دخوله الى المحافظة.

وقال المصدر ان ” إن المؤسسات الصحية في المحافظة احصت مجموع حالات الإصابة المؤكدة بمرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار حيث بلغت 52 حالة، بينها 12 وفاة”.

واشار الى ان “صحة ذي قار شكلت فرق جوالة لمراقبة الذبح العشوائي محال القصابة بشكل يومي واجراء مسوحات شاملة للقرى والارياف من اجل رش المبيدات القاتلة للحشرات الناقلة لمرض الحمى النزفية”.

وتسود محافظة ذي قار حالة من القلق من انتشار المرض المعدي، وسط مطالبات من الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة الصحية على محال بيع اللحوم، ومنع ظاهرة نحر المواشي بطرق بدائية وفي الأماكن العامة، مما يتسبب بتلويثها ونشر الأمراض.

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