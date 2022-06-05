"سيضمحلون".. تيار الحكمة يتحدث عن "تلاشي" المستقلين في تحالفات سياسية متعددة

2022/06/05 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

توقع القيادي في تيار الحكمة جمال الشمري، اليوم الاحد، اضمحلال القوى المستقلة في مجلس النواب خلال ستة اشهر.

وقال الشمري لـ( بغداد اليوم)، ان "الدورة الحالية لمجلس النواب هي الاعلى في عدد النواب المستقلين بعد 2003 لكن وفق رؤيتنا بان 10% منهم مستقل حقيقي والمتبقي لديهم ارتباطات سياسية غير معلنة مع قوى وتيارات وتحالفات".

واضاف، ان "قدرة المستقلين في المضي في ادارة تشكيل اي حكومة مقبلة باعتبارهم بيضة القبضان في الدورة الحالية صعب جدا بسبب عدم وجود مركزية بالاضافة الى الخلافات الواسعة بين اقطابه وهذا الامر لم يعد سرا في ظل الاشكاليات التي تعصف بالعديد من القوى المستقلة مؤخرا".

واشار الى ان" خلال 6 اشهر ستضمحل القوى المستقلة في مجلس النواب وتندفع صوب تحالفات وتيارات سياسية متعددة لانها تدرك بان الغطاء السياسي ضرورة تفرضها بيئة العمل السياسي في العراق رغم ان الاداء المستقل مهم في الاطار العام للعملية السياسية".

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