2022/06/05 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، توجيها لمستفيدي الحماية الاجتماعية لاستلام المبالغ المتوقفة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن " هيئة الحماية الاجتماعية تدعو جميع مستفيدي الحماية الاجتماعية من الذين اوقفت مبالغ اعاناتهم نتيجة قفل بطاقاتهم لانقضاء المدة التفعيلية للبطاقة الذكية والبالغة عشرة سنوات الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام المبالغ بعد اعادة فتح البطاقات.

وأضافت أن "الهيئة تؤكد للمستفيدين ان تعليمات لاحقة ستصدر عن تحديث البطاقات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر توجيها لهذه الشريحة لاستلام مبالغهم المتوقفة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تصدر توجيها لهذه الشريحة لاستلام مبالغهم المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).