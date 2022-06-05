2022/06/05 | 12:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب وابل من الصواريخ الروسية العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر صباح الأحد، ليصيب بنية تحتية لم يتم تحديدها، حسبما قال عمدة كييف.ولم يتم الإبلاغ عن مقتل أي شخص، بينما تم نقل شخص واحد إلى المستشفى مصابا بجروح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صواريخ روسية تنهي "الهدوء" في كييف.. وموسكو تهدد بضرب أهداف جديدة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صواريخ روسية تنهي "الهدوء" في كييف.. وموسكو تهدد بضرب أهداف جديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).