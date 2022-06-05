الزاملي يترأس اجتماعاً مهماً للجنة المالية النيابية لوضع اللمسات الاخيرة لقانون الأمن الغذائي

2022/06/05 | 12:54 - المصدر: وكالة خبر

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يترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي يترأس اجتماعاً مهماً للجنة المالية النيابية تجتمع لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل رفعه للتصويت

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