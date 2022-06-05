الدفاع المدني العراقي يرفع 2500 دعوى ضد مخالفين لتعليماته ويحذر من استمرار الحرائق

2022/06/05 | 12:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم بوهان، يوم الأحد، رفع 2500 دعوى ضد المخالفين غير الملتزمين بتعليمات المديرية، محذراً من استمرار الحرائق.

وقال بوهان في مؤتمر صحفي، إن “هنالك أكثر من 2500 دعوى قضائية قام الدفاع المدني بتحريكها على المخالفين غير الملتزمين بتعليماته”، لافتا الى أن “هناك مخالفات كبيرة في المباني واذا ما تم معالجتها ستبقى الحرائق مستمرة”.

وتابع مدير الدفاع المدني، “لدينا كشوفات بكل البنى التحتية وما فيها من مخالفات”، مشيرا الى ان “تجاهل المواطنين لإرشادات الدفاع المدني زاد من الحرائق”.

ودعا بوهان اصحاب المحال التجارية والصناعية الى “ادراك سلامة اموالهم والعاملين معهم”، محذراً ان “استخدام السندويش بنل والكوبوند هو نذير خطر في استمرار الحرائق”.

وتعليقاً على حادث حريق طال شركة صيرفة أمس السبت في البصرة، قال بوهان، إن “الفرقة الاولى في الجيش العراقي التي وصلت لمكان الحادث لم تتعامل بمهنية مع حجم الحريق لحين وصول الفرق التعزيزية، وفتحنا تحقيقاً بما حصل وسنعلن نتائجه حين اكتماله”.

واوضح ان “سبب الحادث كان تماسا كهربائيا من الطابق العلوي للمبنى”، مبيناً ان “الاجهزة الامنية من النجدة والشرطة قامت بالحفاظ على عشرات الملايين في مكتب الصيرفة وتم تسليمها بشكل اصولي الى أصحابها”.

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