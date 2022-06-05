2022/06/05 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن اتلاف مواد غذائية في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “اتلاف مواد غذائية في كمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي منتهية الصلاحية ( تمر محشى بالمكسرات)”.يذكر ان الهيئة العامة للكمارك، تعلن يوميا عن ضبط مواد […]

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