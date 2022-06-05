2022/06/05 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مديرية الدفاع المدني اليوم الاحد، عن السبب الاول الذي يحتل الصدارة في مسببات الحرائق بالعراق.وقال مدير اعلام وعلاقات مديرية الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن لوكالة ايرث نيوز، ان “النسبة الاكبر من حوادث الحريق تسجل بالتماس الكهربائي ولديه “حصة الاسد” بهذا الموضوع حيث سجلت لدينا في العام الماضي ٤٢% وسجلت في […]

ظهرت المقالة الدفاع المدني تكشف عبر “ايرث نيوز” عن حصة الاسد في حرائق العراق أولاً على ايرث نيوز.

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