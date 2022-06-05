الزاملي: قانون الأمن الغذائي جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية

2022/06/05 | 13:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملا

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، أن قانون الأمن الغذائي جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية، فيما أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية.

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب"، لافتاً إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكتل".

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبن هذا القانون لأمور شخصية، وإنما لحاجة المواطن للقانون وخصوصاً الكهرباء والفقراء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".

وأعرب الزاملي عن أمله أن "يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية"، مشدداً على ضرورة "النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم".

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