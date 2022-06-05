أراء الأراء في مدرب كربلاء

2022/06/05 | 13:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

يتفق الجميع بان المرحلة المقلبة

للعميد الكربلائي في الدوري الممتاز لن

ولم تكون سهلة ، بل هي مرحلة تتطلب

الكثير والكثير من المستلزمات التي

تؤمن مشاركة مشرفة للعميد الكربلائي في

دور

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