2022/06/05 | 13:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت إن "العواقب الوخيمة" للحرب يمكن وقفها إذا أمرت موسكو قواتها بوقف القتال في شرق أوكرانيا.

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