علاوي يدعو الى تشكيل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة

2022/06/05 | 13:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الأحد، الى تشكيل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة.وقال علاوي في بيان تلقته ايرث نيوز، “بعد وصول العملية السياسية الى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، إلا ان واجبنا الوطني والاخلاقي يدفعنا […]

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