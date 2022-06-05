2022/06/05 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء معاون مدير صحة ديالى من منصبه وتعيين بديلا عنه- عاجل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعفاء معاون مدير صحة ديالى من منصبه وتعيين بديلا عنه- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعفاء معاون مدير صحة ديالى من منصبه وتعيين بديلا عنه- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).