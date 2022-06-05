وسط سخرية واسعة.. برشلونة يحول ملعبه

2022/06/05 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

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هل تريد أن تحتفل بمناسبة مميزة مثل عيد الميلاد أو حفل زفاف؟..



كامب نو يفتح أبوابه لك"، بهذه العبارة أعلن نادي برشلونة الإسباني تحويل ملعبه العريق إلى ساحة لحفلات الزفاف، وأثار سخرية العالم.

وفاجأ النادي الإسباني العريق عالم كرة القدم، بنشره إعلانا على صفحته الرسمية، يؤكد فيه إتاحة استاد كامب نو للاستخدام الشخصي.

وسيستطيع أي شخص استئجار كامب نو واستخدامه لإقامة حفل زفاف، أو أي حفلة خاصة في الهواء الطلق، مقابل مبلغ معين.

وسيكون الخيار الأقل تكلفة، هو مساحة على جامب الملعب، تكفي حفل زفاف صغير من 50 شخصا، وستكلف 1600 يورو فقط.

أما الخيار الأكثر تكلفة، هو قاعة "غراند ستاند"، والتي ستطل بشكل أكبر على أرضية الملعب التاريخي، وتكفي 300 إلى 1000 شخص، وستتوفر مقابل 13500 يورو.

كما أعلن النادي توفير خدمات الطعام الخاصة بالنادي، للحفلات الشخصية، التي قد تكون حفلة عيد ميلاد أو حفل زفاف أو حتى "مفاجأة لصديقك الذي يشجع بشلونة"، على حد وصف الموقع.

ويعيش برشلونة فترة سيئة اقتصاديا، ويعاني من تراكم الديون وارتفاع رواتب اللاعبين، الأمر الذي دفع إدارة الفريق للبحث من موارد إضافية لزيادة الدخل.

وأثار موضوع حفلات الزفاف في الكامب نو، سخرية كبيرة واستهزاء من قبل مشجعين كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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