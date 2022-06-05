سياسي تركماني: لندن تحاول فرص الوصاية السياسية من خلال سفارتها في بغداد

2022/06/05 | 13:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد السياسي التركماني جعفر اوغلو، الاحد، أن لندن تحاول فرض الوصاية السياسية من خلال سفارتها في بغداد، مشيرا الى أن أبو ريشة خرج عن المألوف وفضح تدخلات لندن في الشان العراقي.

وقال اوغلو ان” تدخل السفارات الغربية ومنها البريطانية في الشؤون العراقية مرصود منذ سنوات ولكنها بشكل غير معلن وياخذ بعد الضغوط والتهديدات الغير مباشرة في اغلب الاحيان”.

واضاف اوغلو،ان” ابو ريشة خرج عن المالوف وفضح تدخلات لندن في الشان العراقي من خلال لضغط عليه ليكون تابع لتحالف سياسي معروف في الانبار”، لافتا الى أن “ما حصل تدخل سافر اولا ويعكس ستراتيجية بريطانية في دعم بعض القوى القريبة من توجهاتها ومصالحها في الشرق الاوسط بشكل عام”.

واشار الى ان” فرض الوصاية السياسية من قبل لندن مرفوض وعلى كل الشرفاء والوطنين ان يكشفوا حجم الضغوط التي تفرضها السفارات الغربية عليهم من اجل تغير قناعاتهم الوطنية التي لاتتلائم مع مصالح الغرب سواء بريطانيا او امريكيا او غيرها”.

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