فاصل مع هوار

2022/06/05 | 13:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سامر الياس سعيد

توقّفت عند فاصلة من برنامج حواري بثّته

إحدى الفضائيات وضيّف من خلاله اللاعب

الدولي السابق هوار ملا محمد، وفيه أفاض

الأخير بأن من كان وراء اتخاذه قرار

الاعتزال هو الصحافة الرياضي

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