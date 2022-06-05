التجارة تعلن عن كمية الحنطة المسوقة في الانبار

2022/06/05 | 13:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن كمية الحنطة المسوقة في محافظة الانبار.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “تصاعدت كميات الحنطة المحلية المسوقة لمخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة الانبار والتي بلغت لغاية الان في ثلاث مراكز تسويق بلغت (115,017) الف طن”.واضافت ان “الملاكات العامله في الانبار وخلال […]

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