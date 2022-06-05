2022/06/05 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرًا في رقصة سعودية تقليدية.وفي فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، ظهر إيواي وهو يؤدي الحركات وهو يحمل سيفًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. سفير اليابان بالسعودية يؤدي رقصة العرضة التقليدية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. سفير اليابان بالسعودية يؤدي رقصة العرضة التقليدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).