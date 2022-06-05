الزوبعي : تفرد الحلبوسي ولد حالة من الرفض الشعبي في المحافظات السنية

2022/06/05 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد عضو مجلس النواب السابق طلال الزوبعي , الاحد , ان السلوك العام والأداء الإداري المتفرد لمجلس النواب لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي ولد استياء لدى السياسيين والعشائر السنية, مبينا ان تفرد الحلبوسي بالقرار السياسي السني ولد حالة من الرفض الشعبي في المحافظات السنية.وقال الزوبعي في تصريح لـ / المعلومة / […]

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