2022/06/05 | 13:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد محافظ كركوك راكان الجبوري، الاحد، استقرار الاوضاع الامنية في المحافظة بعد انتشار القوات الامنية الاتحادية فيها، مبينا ان حالات الاخفاء القسري والاغتيالات السياسية انتهت الى الابد.

وقال الجبوري ، إن “انتشار القوات الاتحادية في كركوك انهى الحالات الامنية السلبية التي شدتها المحافظة ولا صحة لما تدعيه القوى السياسية الكردية بشأن التوتر الامني”.

وأضاف، أن “الاغتيالات السياسية والامنية والقومية والاخفاء القسري ذهبت الى الابد ولن تعود بفضل وجود القوات الاتحادية التي حولت المدينة الى تعايش”.

وأشار الجبوري الى ان “الصراع حول المحافظة مستمر بين القوى السياسية سيما الكردية وعلى بغداد انصاف الاهالي وابعادها عن اي احتكاك يشعل نيران الفتنة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك: رحيل القوات الكردية انهى التوتر الامني والاخفاء القسري) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك: رحيل القوات الكردية انهى التوتر الامني والاخفاء القسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).