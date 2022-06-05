ائتلاف الوطنية يعقد اجتماعاً مع قياداته لمناقش الأزمة السياسية

2022/06/05 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

عقد ائتلاف الوطنية، اليوم الاحد، بحضور اياد علاوي، إجتماعاً موسعا مع قيادات وكوادر الإئتلاف تناول آخر مستجدات وتطورات الأوضاع في العراق في ظلّ الأزمة السياسية والدستورية".

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإجتماع ناقش المبادرة الوطنية التي تقدّم بها علاوي، وما تضمنته من مقترحات وحلول ترمي إلى تفكيك عقد الأزمة الحالية، وتوحيد الجهود الوطنية، بما يضمن الخروج من حالة الجمود السياسي، وضرورة تحقيق مؤتمر وطني واسع للحوار والإتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء إنتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة".

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