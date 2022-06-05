محتجون يقطعون طريق بغداد- بعقوبة بسبب قلة ساعات تجهيز الكهرباء (فيديو)- عاجل

2022/06/05 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

قطع متظاهرو منطقة منصورية الشط في محافظة ديالى، اليوم الاحد، طريق بغداد بعقوبة .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المتظاهرون خرجوا احتجاجا على قلة ساعات تجهيز الكهرباء وعدم تشغيل اصحاب المولدات".

وتعاني اغلب محافظات البلد، ومنها محافظة بغداد من قلة ساعات تجهيز التيار الكهربائي، في ظل ارتفاع الاجور التي يفرضها اصحاب المولدات الاهلية.

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