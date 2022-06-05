إعفاء معاون مدير صحة ديالى من منصبه وتعيين بديلا عنه

2022/06/05 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر حكومي، اليوم الأحد، بإعفاء معاون مدير صحة ديالى محمد الجبوري من منصبه وتعيين بديلاً عنه.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "تم اعفاء معاون مدير صحة ديالى محمد الجبوري من منصبه وتعين احمد حسن العبيدي بديلا عنه".

واضاف ان "البديل يشغل حاليا مدير دائرة الصحة العامة"، مبيناً أن "القرار صادر من وزارة الصحة بشكل مباشر دون معرفة الاسباب".

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