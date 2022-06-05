دون معرفة الأسباب.. إعفاء معاون مدير صحة ديالى

2022/06/05 | 13:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، إعفاء معاون مدير صحة ديالى وتعيين بديل عنه.

وقال مصدر محلي، إنه “تم اعفاء معاون مدير صحة ديالى محمد الجبوري من منصبه وتعيين احمد حسن العبيدي بديلا عنه والذي يشغل حاليا مدير دائرة الصحة العامة”.

ولفت الى ان “القرار صادر من وزارة الصحة بشكل مباشر دون معرفة الاسباب”.

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