الصحة تعلن ترتيب العراق عالمياً بمعدل الإصابات والوفيات بكورونا

2022/06/05 | 13:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، ترتيب العراق عالمياً بمعدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فيما أوضحت سبب المطالبة ببطاقة التلقيح رغم انخفاض معدل الإصابات.

وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير: إن “الوزارة لا تعتمد على معدل الإصابات بكورونا، بل إن الشيء المهم هو عدد الوفيات القليلة جداً”، مبيناً أن “ذلك يدل على أن السلالة قد تكون ضعيفة، لكن هذا لا يستبعد انه ممكن أن ترتفع الاصابات مرة ثانية، خاصة بعدم الالتزام بالكمامة وتخفيف الإجراءات الاحترازية”.

وأضاف أن “هناك مخاوف من منظمة الصحة العالمية بحدوث سلالات أكثر ضرراً من السلالات السابقة”، مبيناً “عدم وجود ارتفاع بمعدل الإصابات في العراق والخليج العربي حتى الآن”.

وتابع، أن “ترتيب العراق من ناحية حدوث الوفيات والاصابات أكثر من 110 دول”، موضحاً أن “قيود كورونا رفعت جميعها باستثناء طلب شهادة التلقيح، لاستمرار تشجيع المواطنين للذهاب الى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح”.

وأكد، أن “جميع المعطيات الموجودة لدينا تؤشر فعالية اللقاح الايجابي بتخفيض عدد الإصابات وخطورته، لاسيما أن أغلب الراقدين في المستشفى كانوا غير الملقحين”، لافتاً الى أن “استمرار المطالبة ببطاقة التلقيح تصب بمصلحة المواطن لحمايته من دخول سلالات جديدة أو تحميه من ذات السلالة لكورونا”.

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