اطلاق منحة الرياضيين الأبطال والرواد لشهر أيار

2022/06/05 | 14:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلقت وزارة الشباب والرياضة المنحة الخاصة بالرياضيين الابطال والرواد لشهر ايار الحالي ودعت المستحقين لاستلامها.وقال مدير القسم المالي في الدائرة الادارية والمالية مصطفى هادي كريم في بيان إن “جميع الرواد والابطال من حاملي بطاقة الماستر كي تم صرف مستحقات المنحة لهم للشهر الماضي”.واضاف “تم تبليغ الرواد والابطال الذين تم شمولهم مؤخرا […]

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