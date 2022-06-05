النزاهة: استقـدام المدير العام لدائرة الصحة سابقاً على خلفية هدر 7 مليارات دينار

2022/06/05 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت هيئة النزاهة صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة الصحة في محافظة صلاح الدين سابقاً، على خلفية قضية هدرٍ في المال العام، بلغت أكثر 7 مليارات دينار .وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن المتهم قام بتجهيز المُؤسسات الصحية في المُحافظة بكمياتٍ كبيرةٍ من أجهزة قناع وجه رغم أنها فائضة لعدم الحاجة الفعليَّة لها، ما أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام.

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