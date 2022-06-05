كربلاء المقدسة تشكّل لجاناً فرعيّة لاستقبال الشكاوى بشأن الجزر العشوائي

2022/06/05 | 14:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة ـ واع ـ عباس الرحيميأعلنت مفارز الأمن الوطني والجريمة الاقتصادية في كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن اتخاذ اجراءات بشأن منع مخاطر الحمى النزفية.وقال مدير المستشفى البيطري وسام الجابري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "مفارز الامن الوطني والجريمة الاقتصادية مع دائرة المستشفى البيطري في كربلاء، أجرت جولات تفتيشية لمراقبة الجزر العشوائي في المدينة درءاً لمخاطر الحمى النزفية".واوضح، أن "المفارز شددت الاجراءات الصحية، من أجل القضاء على ظاهرة الجزر العشوائي التي انتشرت في جميع المناطق، حيث تم تشكيل لجان مركزية، فضلاً عن لجان فرعية في جميع الاقضية والنواحي تعمل على مدار اليوم لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالإبلاغ عن ظاهرة الجزر العشوائي".وأضاف الجابري، أن "اللجان شُكلت وفق قانون الصحة الحيوانية ووفق قانون السلطة البيطرية 32 و36 من اجل اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم على القضاء ومصادرة اللحوم وإحراقها".

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