لعنة الخلود - سعود سالم

2022/06/05 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم ركيولوجيا العدمالعودة المحزنة للقفص الزجاجي١٤٧ - رواية فوسكا ولعنة الخلودوألتقيا في الموعد المحدد، ريجين الجميلة وفوسكا الحزين في حجرة هذا الأخير العارية من الأثاث، ويشرح لها بعد مقدمة طويلة من هو ومن أين جاء ولماذا أصبح لا يبالي بالحياة.



إسمه فعلا هو ريمون فوسكا Raymond Fosca، وهو أمير توسكاني ولد في 17 مايو 1279 في قصر في مدينة كارمونا الخيالية بإيطاليا، توفيت والد ......





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