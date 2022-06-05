نكسة يونيو في مرآة الأندلس - خالد سالم

2022/06/05 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم "السلام لروح ناصر، نبي العروبة الأخير"د.



خالد سالماليوم تحل ذكرى ما اصطلح على تسميته بنكسة يونيو -حزيران، التي كانت هزيمة كالزلزال لا نزال ندفع توابعها بعد أكثر من نصف قرن على حدوثها، الكارثة التي أحسن الأعداء استخدامها في تحقيق مصالحهم وأغراضهم هذا الحدث الجلل الذي خًطط ليه خارجيًا بمباركة أشقاء.



والنكسة تحمل الخيال إلى الأندلس وما حدث فيها منذ سقوط طليطلة نهاية القرن الحادي عشر، ......





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