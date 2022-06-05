الرابعة عصراً تثير استياء نادي الطلبة

2022/06/05 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أبدى نادي الطلبة استيائه من إقامة مباريات فريقه الكروي عند الساعة الرابعة عصراً في دوري الكرة الممتاز.وذكر النادي في بيان أن “إدارة نادي الطلبة، تستغرب من اصرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباريات نادينا في أوقات غريبة وغير منطقية للاعبينا ولجمهورنا الكريم “.وأضاف “هل يعقل اقامة مباراتين متتاليتين عند الساعة […]

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