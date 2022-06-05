متظاهرون يقطعون طريق كركوك- بغداد.. والسبب؟

2022/06/05 | 14:18 - المصدر: وكالة خبر

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قطع العشرات من اهالي منصورية الشط شمال ديالى، الاحد، طريق كركوك- بغداد الاستراتيجي.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة فواد الشمري ان” العشرات من اهالي منصورية الشط والقرى القرية منها خرجوا في تظاهرة عفوية وقطعوا طريق كركوك- بغداد احتجاجا على سوء ادارة حكومة الكاظمي لملف الكهرباء وخلق اومة خانقة”.

واضاف الشمري،ان” الازمة تفاقمت بسبب عدم القدرة على السيطرة على ملف المولدات الاهلية والتي اغلبها تابعة لجهات متنفذة”، مبينا ان “الوضع قاس وينذر بعواقب وخيمة”.

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