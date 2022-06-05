2022/06/05 | 14:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية البلدية ومنظمات دولية تطلق حملة تشجير زاخو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: CkvrOtGGCRA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مديرية البلدية ومنظمات دولية تطلق حملة تشجير زاخو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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