مبيعات البنك المركزي من الدولار.. 60% من ايرادات العراق النفطية تحول يوميًا الى الخارج لغرض الاستيراد

2022/06/05 | 14:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستمر مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة بالارتفاع ولاسيما الحوالات الخارجية، لتذهب قرابة 60% ايرادات العراق النفطية يوميًا إلى الخارج كعملة صعبة لغرض الاستيراد.

وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي اليوم الاحد، 228 مليوناً و709 آلاف و615 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت نسبة 90.38% من هذه المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 208 ملايين و609 آلاف و615 دولاراً، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليوناً و100 ألف دولار.

وقام 32 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 140 شركة توسط.

وبينما حول البنك المركزي اكثر من 208 ملايين دولار خلال اليوم الى الخارج، فأن مبيعات النفط العراقي يوميا تبلغ قرابة 370 مليون دولار، مايعني قرابة 60% من ايردات العراق النفطية تذهب يوميًا الى الخارج كعملة صعبة لغرض الاستيراد.

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