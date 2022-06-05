65 يوما من الإضراب عن الطعام.. عائلة ناشط مصري تنتقد

2022/06/05 | 14:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عائلة المعتقل، علاء عبدالفتاح، إن بريطانيا تسلك "نهجا دبلوماسيا ناعما" تجاه قضية الناشط والمدون المصري البريطاني.

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