2022/06/05 | 14:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زراعة كربلاء تعلن انتهاء موسم حصاد محصول الحنطة لموسم ٢٠٢٢.

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