قرابة نصف تريليون دينار.. خسائر العراق من البنزين جراء الازدحامات

2022/06/05 | 14:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قدمت مؤسسة عراق المستقبل، دراسة حول قيمة الضائعات والخسائر من صرف البنزين المرتفع جراء ازدحامات الطرق في العراق، حيث تشير الدراسة الى ان الخسائر تقدر بقرابة نصف تريليون دينار سنويًا.

وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي في ايضاح اطلعت عليه “يس عراق”، إنه “من اهم تأثيرات الازدحام في بغداد هو التأثير الاقتصادي للوقود المستهلك الضائع نتيجة الازدحامات”، مبينًا ان “قيمة ضائعات الوقود للسيارات في العراق نتيجة الازدحام كحد ادنى هي 495 مليار دينار عراقي سنويا”.

واشار الى ان “هذه القيمة من الضائعات قادرة على انشاء اكثر من 11 الف كم متر من الشوارع التي من شأنها تقليل ضياع الوقود وبالتالي ضياع اموال المواطن العراقي والدولة العراقية التي تستورد سنويا بحدود 3 مليار دولار من البنزين بالاضافة الى البنزين المنتج محليا”.

واوضح ان “الدراسة تشير الى ان السيارة الواحدة في بغداد والتي لديها خط سير يومي يصل الى 20 كمل (ذهابا وايابا) تخسر سنويا بحدود 572 لتر وبقيمة 314 الف دينار عراقي ناهيك عن نسبة التلوث المرتفعة نتيجة هذا الازدحام”.

وبين انه “لا يمكن للحكومة العراقية ان تتعذر بعذر عدم وجود تخصيصات مالية لانشاء الطرق فان هيئة الطرق والجسور قادرة على الاقتراض من المصارف الحكومية مبالغ لانشاء هذه الطرق مقابل جعلها طرق مدفوعة الثمن باسعار زهيدة جدا لا تتجاوز ال 1000 دينار عند مرور السيارات خلالها ويمكنها تسديد قيمة القرض من هذه المبالغ والتي سيدفعها صاحب السيارة لتقليل مقدار استهلاك الوقود والاستهلاك الكلي للسيارة خلال فترة عملها، الامر الذي سيساهم في تقليل استهلاك الوقود وتقليل الحاجة الى استيراد الوقود من الخارج”.

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