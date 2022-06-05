ائتلاف المالكي: الاتفاقات السرية بين انقرة واربيل وراء تمدد القوات التركية

2022/06/05 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الاحد , سببان رئيسيان بعدم جدوى قرارات الحكومة الاتحادية ولجنة الامن والدفاع النيابية للتاثير ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية من قبل القوات التركية وتمددها باعماق كبيرة داخل الأراضي ارضينا .

وقال الصيهود, ان ” تزايد الخروقات الأمنية للقوات التركية داخل الأراضي العراقية وتمدد الجيش التركي الى أعماق كبيرة داخل ارضينا حتى وصلت قواته الى بعشيقة بمحافظة نينوى , دون ردع حقيقي لها يعود الى سببين رئيسيين ” .

وأضاف ان ” السبب الأول هو ان الحكومة المركزية ولجنة الامن والدفاع ليس لديهما التاثير على الإقليم وذلك بعدم استطاعتهما بارسال قوات الجيش العراقي لحماية الحدود العراقية التركية ومسكها بشكل كامل ” ,

وتابع الصيهود اما ” السبب الثاني ان علاقات حكومة الإقليم مع تركيا وثيقة جدا وربما هناك اتفاق سري بين حكومة الإقليم والحكومة التركية بالسماح للاخيرة القيام بالتوسع داخل الأراضي العراقية مقابل اهداف بصالح الحزب الديمقراطي الكردستاني”.

وأوضح، أن “حكومة الإقليم لاتعترف باي قرار سواء كان من الحكومة او البرلمان الا اذا كان يصب بمصلحتها وخير دليل هو ان الإقليم لايعترف حتى بقرارات المحكمة الاتحادية وعلى سبيل المثال لا الحصر ان قرار نحكمة الإقليم يوم امس اكد بعدم دستورية قرارات المحكمة الاتحادية وهذا بحد ذاته امر خطير للغاية ” .

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