2022/06/05 | 14:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الزراعة يوجه السماح للقطاع الخاص بإستيراد منظومات الري الثابت والمحوري » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 14:34

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