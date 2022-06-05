قائمة بأعلى 10 رياضيين أجرًا خلال 2022

2022/06/05 | 14:40 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

على الرغم من جني الرياضيين المحليين أرباحًا سنوية جيدة، إلا أن رواتبهم لا تشغل بال الرياضيين في أوروبا وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث يكون الجمهور أكبر، وكذلك المال، فمن هم الأغنى في 2022؟.

للإجابة على هذا السؤال، أصدرت مجلة فوربس المالية، أحدث قائمة سنوية تضم أعلى 10 رياضيين أجرا، وذلك بحساب المبلغ الذي يكسبه كل رياضي في الملعب، بالإضافة إلى المبلغ الذي يكسبه من خلال الطرق الأخرى.

على سبيل المثال، نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لديه عقد مدى الحياة مع شركة أديداس، بينما يشارك لاعب كرة السلة في لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس في فيلم سبيس جام القادم ويفخر أيضًا بعدد من الاستثمارات عبر صناعة الرياضة والترفيه.

10 – جيانيس أنتيتوكونمو (اليونان)

الرياضة: كرة السلة

راتب 2022: 113 مليون دولار

أصغر لاعب في هذه القائمة هو أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين، حيث يفتخر جيانيس أنتيتوكونمو حاليًا بأكبر عقد في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، والذي من المقرر أن يمنحه أكثر من 250 مليون دولار في مدته التي تبلغ خمس سنوات، وللمرة الأولى لديه قائمة بصفقات الاستثمار التي تتفوق الآن على أرباحه في الملعب، بما في ذلك Nike و Google و WhatsApp ومشاهدة موقع إعادة البيع Watchbox ومنصة NFT NFTSTAR.

9 – توم برادي (الولايات المتحدة)

الرياضة: كرة القدم الأمريكية

راتب 2022: 113 مليون دولار

يرجع الفضل في زيادة ثروة توم برادي هذا العام إلى التحركات الذكية التي قام بها استعدادا لتقاعده الحتمي، حيث أسس TB12 علامته التجارية الخاصة للملابس الرياضية هذا العام، ولديه شركة إنتاج خاصة به Religion of Sports، وشارك في تأسيس منصة NFT Autograph التي جمعت أكثر من 100 مليون دولار من التمويل العام الماضي.

8 – كانيلو ألفاريز (المكسيك)

الرياضة: الملاكمة

راتب 2022: 119 مليون دولار

لا يزال كانيلو يحلق بعيدًا بثروته عن الملاكمين النشطين الأعلى أجرا في العالم في الوقت الحالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى صفقة القتال الضخمة التي وقعها مع DAZN قبل بضع سنوات، ويتم استكمال دخله من خلال صفقات مع Hennessy وشركته الترويجية الخاصة، والتي تدير معارك في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك.

7 – روجر فيدرر (سويسرا)

الرياضة: تنس

راتب 2022: 128 مليون دولار

من العناصر الثابتة الأخرى في قائمة الرياضيين الأعلى أجرا، حيث حول فيدرر هيمنته على الملاعب التي امتدت لعقدين من الزمن إلى واحدة من أكثر محافظ الاستثمار ربحًا في القرن، فلا يزال فيدرر الجوهرة الرياضية في تاج متجر التجزئة الياباني Uniqlo، وهو أيضًا أحد أشهر مصممي رولكس، كما استثمر في شركة الجري السويسرية On، التي اشتهرت في السنوات الأخيرة.

6 – كيفين ديورانت (الولايات المتحدة)

الرياضة: كرة السلة

راتب 2022: 130 مليون دولار

يقود كيفن ديورانت، عقودًا ضخمة أينما ذهب، كما أنه يصادف أنه ثاني أفضل لاعب في الدوري الاميركي للمحترفين أجرا في Nike، ولديه واحدة من أكبر المحافظ الاستثمارية لأي شخص في الدوري.

ستيفن كاري (الولايات المتحدة)

الرياضة: كرة السلة

راتب 2022: 131 مليون دولار

جاءت عودة ستيف كاري الكبرى إلى ملعب كرة السلة بعد سلسلة طويلة من الإصابات مع قفزة كبيرة في ترتيب أرباح الرياضيين، حيث يمتلك اللاعب أغنى عقد في الدوري الاميركي للمحترفين بأكثر من 60 مليون دولار سنويًا، في حين أنه أحد أكبر المؤيدين لـ Under Armour، ومثل العديد من معاصريه في الدوري الاميركي للمحترفين، يمتلك شركة الإنتاج الخاصة به.

4 – نيمار (البرازيل)

الرياضة: كرة القدم

راتب 2022: 133 مليون دولار

يعتبر عقد العبقري البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، أحد أكبر العقود في كرة القدم في العالم، بينما حصل أيضًا على دعم مالي ضخم من خلال تبديل رعاة الملابس الرياضية من Nike إلى Puma.

3 – كريستيانو رونالدو (البرتغال)

الرياضة: كرة القدم

راتب 2022: 162 مليون دولار

عقد رونالدو عقدًا ضخمًا مع مانشستر يونايتد بعد توقيعه معهم في وقت سابق من هذا العام، ولكن يمكن القول أنه أكثر الرياضيين قابلية للتسويق في العالم، فهو يحصل أيضًا على ما يقرب من 80 مليون دولار سنويًا من خلال صفقات مع Nike و Herbalife و Clear shampoo، بالإضافة إلى الاستثمارات في مطاعم تاتل و ZujuGP.

2 – ليبرون جيمس (الولايات المتحدة)

الرياضة: كرة السلة

راتب 2022: 170 مليون دولار

لا يزال ليبرون جيمس، أكبر اسم لـ NBA والرياضي الأكثر قابلية للتمويل، حيث يحكم قائمة أرباح NBA، ويرجع ذلك في الغالب إلى أنشطته خارج الملعب، فالدافع الأساسي لأرباح جيمس خارج الملعب هو شركة الإنتاج الخاصة به Springhill ولديه أيضًا صفقات تأييد مع Nike و Crypto.com، واستثمارات في شركة Tonal and الرياضية الناشئة StatusPRO.

1 – ليونيل ميسي (الأرجنتين)

راتب 2022: 183 مليون دولار

استعاد ميسي لقبه باعتباره أفضل رياضي في العالم من حيث الأجور، عندما انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان بعقد بأكثر من 90 مليون دولار سنويًا، بينما تحافظ صفقة ميسي مع أديداس والتأييدات الأخرى مع بدويايزر وبيبسي وسوسيوس على رواتبه المتفوقة عالميًا.

راتب 2022: 45 مليون دولار

في سياق منفصل، احتل لاعب كرة القدم المصري ونجم نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح المرتبة الـ33 من حيث أكثر الرياضيين أجرًا في العالم، حيث حقق 45 مليون دولار من الأرباح الإجمالية من بينها 27 مليون يورو من كرة القدم و18 مليون يورو من خارج الملعب، بحسب تصنيف فوربس السنوي.

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