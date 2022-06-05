2022/06/05 | 14:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن النائب احمد طه الربيعي، الاحد، عن انفراجة في قضية ترويج معاملات المتقاعدين من تربية البصرة ، فيما أكد ان لجنة من التقاعد العامة باشرت اليوم باستلام وتدقيق معاملات المتقاعدين.وقال الربيعي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “بعد سلسلة من المتابعات والضغط المستمر والشكاوى لحل قضية ترويج معاملات المتقاعدين من تربية البصرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يعلن عن انفراجة في مشكلة ترويج معاملات متقاعدي تربية البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يعلن عن انفراجة في مشكلة ترويج معاملات متقاعدي تربية البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).