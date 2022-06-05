بعد الاعتداء عليه.. وفاة موظف في بلدية كربلاء

2022/06/05 | 14:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في كربلاء، اليوم الاحد، بوفاة موظف في بلدية المحافظة بعد الاعتداء عليه بالضرب.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إنه “توفي اليوم موظف في بلدية مدينة كربلاء، وهو مسؤول عن مجموعة من العمال، وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل اثنين من العاملين معه”.واضاف ان “القوات الامنية قامت بفتح […]

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وفاة موظف في بلدية كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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