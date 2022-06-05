استشهاد طيارين بعد سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية

2022/06/05 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) أثناء جولة تدريبية، إلى السقوط في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.وبين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن جرى نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيدين، لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهلهما وذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكالة بترا

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