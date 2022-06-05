هل ينقل التكييف عدوى كورونا؟.. أستاذ فيروسات يجيب عن السؤال

2022/06/05 | 14:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض باحث متخصص في علم الفيروسات

والبكتيريا، الإجابة بشكل حاسم عن سؤال:

هل يساهم التكييف في نقل عدوى الإصابة

بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه

«نظرياً» وبالاعتماد على ما ثبت عن بقاء

الرذاذ الصغير ا

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